Pozzuoli, all'Accademia Aeronautica i "Ludi sportivi" del 2023

Quale sarà il Corso che per un anno intero deterrà la tanto agognata Coppa Challenge dei Ludi Sportivi? Una giornata straordinaria per l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, al cui vertice da alcuni mesi c'è il generale Luigi Casali, dove domani mattina i frequentatori dei primi tre Corsi Regolari si confrontano in una competizione sportiva multidisciplinare che prende il nome di “Ludi intra-Accademici”. Le discipline della contesa sono diverse, ripartite tra sport individuali e a squadre. Ad ogni gara viene attribuito un punteggio, che confluirà poi nella graduatoria finale.

Nel dettaglio: 50m stile libero nuoto (maschile e femminile); 1500m corsa piana (maschile e femminile); 100m corsa piana (maschile e femminile). e poi ci sono anche le competizioni di squadra come 100m stile libero nuoto maschile / 50m stile libero nuoto femminile; Staffetta di nuoto stile libero 25x50m (misti); 4x50m nuoto in tutti gli stili (misti); 200m corsa piana maschile / 100 m corsa piana femminile; 1500m corsa piana maschile / 800m corsa piana femminile; 4x1 giro corsa piana (misti); Pallavolo; Basket; Calcio; Tiro; Regata di vela.