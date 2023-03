Rari Nantes Salerno-Ortigia 3-6, giallorossi proiettati al derby con il Posillipo

Biancoverdi terzi, giallorossi terzultimi. Alla Simone Vitale i ragazzi di Matteo Citro provano a tenere testa all’Ortigia ma la 20esima giornata termina 3-6 (parziali di 0-2, 1-1, 1-2, 1-1) in favore delle calottine di Stefano Piccardo. Si segna poco, il tanto che basta ai siciliani per espugnare la piscina della Check up Rari Nantes Salerno.

Come sempre Stefano Tempesti, plurititolato classe 1979, si rivela determinante con i suoi interventi e riduce al minimo i gol incassati. Gabriele Vassallo para un rigore nel quarto tempo a Filippo Ferrero. Escono per limite di falli Umberto Esposito e Andrea Condemi nell’ultima frazione.

Si portano sul 5-1 gli ospiti nel terzo periodo e controllano facile gli sviluppi del match. Donato Pica segna l’unica rete in superiorità numerica per il club presieduto da Enrico Gallozzi (2-5).

«Nonostante la sconfitta ci sono dei segnali positivi», dice il tecnico classe 1981. «Abbiamo saputo limitare l’attacco di una squadra come l’Ortigia, con quattro nazionali e terza forza del campionato», osserva il coach rarinantino. «Ci sono ottimi segnali anche durante il lavoro in allenamento, stiamo migliorando molto soprattutto in fase difensiva», afferma Citro. «Si riscontrano ancora errori di lucidità soprattutto in attacco. Siamo poco cinici e poco veloci in fase di esecuzione e nella gestione delle superiorità numeriche», conclude il mister giallorosso.

«Abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà da inizio campionato, in primis il problema della piscina. Ci sentiamo però di rassicurare sullo stato di salute del gruppo. Lo staff tecnico, la società e tutti gli atleti sono uniti verso l'obiettivo. Ci attende sicuramente un finale di stagione importante. Considerando anche la fine degli scontri proibitivi, abbiamo chance per la salvezza diretta o ai playout», asserisce fiducioso il direttore sportivo Mariano Rampolla.

Sabato 25 marzo (ore 16) capitan Michele Luongo e compagni sono attesi alla Scandone per il derby contro il Posillipo.