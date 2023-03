«Sorrento con i campioni», domani la pedalata non agonistica tra le due costiere

Una gara ciclistica a livello amatoriale da disputare lungo uno spettacolare tracciato attraverso la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. È la Gran Fondo Sonny Colbrelli della quale la prima edizione è in programma nel mese di marzo del prossimo anno. Ma gli appassionati delle due ruote possono già assaporare un gustoso antipasto.

È in programma domani la pedalata non agonistica «Sorrento con i campioni», che consentirà a chiunque, con qualunque tipo di bicicletta, di godersi i due litorali peninsulari tra Napoli e Salerno in una maniera unica: senza le insidie del traffico automobilistico, al fianco di grandi campioni del pedale. Il percorso prevede partenza e traguardo a Sorrento.

Si parte alle 8 per attraversare la penisola sorrentina fino ad arrivare a Vico Equense, per proseguire verso Castellammare di Stabia e raggiungere Angri. Si salirà al valico di Chiunzi dove sarà scoperta una targa in memoria dell'indimenticato Marco Pantani. A questo punto si scende verso Ravello e Amalfi, si attraversa la costiera amalfitana passando per Positano e si trona in penisola sorrentina attraversando la fascia collinare fino al picco Sant'Angelo e rientro a Sorrento intorno alle 13. La lunghezza totale di questo percorso ad anello è di 99 chilometri, con le strade che saranno chiuse solo per il tempo necessario al passaggio dei ciclisti.

L'organizzazione è firmata Open Space, società dei quattro soci-ciclisti Marco Velo, Igor Astarloa, Enrico Zaina e Stefano Guerrini. Col prezioso supporto di Don Alfonso Iaccarino, grande amico di questo sport e amministratore delegato della Fondazione Sorrento che ha contribuito alla realizzazione dell'evento. I campioni che pedaleranno e guideranno i partecipanti saranno Sonny Colbrelli, Daniele Bennati, Davide Cassani, Gianni Bugno e gli stessi Velo e Astarloa. Insieme a tanti altri.