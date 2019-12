Lo sport scende in campo su Rai 1. A sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare anche il Settebello, campione mondiale a Gwangju 2019, qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si mobilita il mondo clorato con i suoi validi interpreti. Non solo il nuoto paralimpico con il napoletano Vincenzo Boni ma anche la pallanuoto con il salernitano Vincenzo Dolce e compagni di Nazionale testimonial di Telethon.



«Bisogna fare gioco di squadra. È stata una bellissima iniziativa a disposizione di una nobile causa. Sono contento del contributo dato a Telethon e alla ricerca scientifica», spiega il difensore della Sport Management, ex di Posillipo e Canottieri Napoli.



Lanciato un messaggio sociale e solidale sulla rete ammiraglia della Rai. E gli eroi «coreani», allenati da Sandro Campagna, Matteo Aicardi, Michael Alexandre Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Edoardo Di Somma, Oscar Gonzalo Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Gianmarco Nicosia, i napoletani del Recco Alessandro Velotto e Vincenzo Renzuto Iodice, Vincenzo Dolce riceveranno, per l’impresa iridata compiuta, il Collare d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano.



Alla cerimonia di consegna nella palestra monumentale di Palazzo H, all’interno dell’Università degli Studi del Foro Italico (piazza Lauro de Bosis) interverrà il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. © RIPRODUZIONE RISERVATA