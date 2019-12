Un esercito di 22 pugili campani prenderà parte da domani a Roma ai campionati italiani assoluti di pugilato. Guantoni protagonisti nella capitale in occasione del “Roma Boxing Week” che incoronerà i nuovi campioni italiani nel percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. Più di 2000 persone coinvolte e 1700 presenze tra atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti, testimonial e ospiti. Il primo gong verrà dato martedì 10 dicembre con gli ottavi di finale maschili degli assoluti elite a cui prenderanno parte 192 atleti, di cui 131 uomini e 62 donne, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia. L’11 dicembre sarà la volta di quarti di finale maschili mentre il 12 dicembre entreranno in scena i guantoni rosa con i loro quarti di finale. Il 13 e 14 dicembre si succederanno le semifinali maschili (13/12) e femminili (14/12) fino alle tanto attese finali che verranno disputate sul quadrato del PalaSantoro il 15 dicembre a partire dalle h 14.00.



Riflettori accesi sugli otto titoli da confermare: quelli del carabiniere di Marcianise Raffaele Munno (81 kg) e di Gianluca Russo (Excelsior Boxe di Marcianise, 56 kg). Da tener d'occhio Raffaele Imparato (Napoli est, 60 kg) scippato dell'ultimo guanto d'oro e Joushua Boateng (Milleculure, 69 kg), allievo di Patrizio Oliva candidato alla vittoria dopo essere stato assente due anni dal ring per infortunio. Possibile derby con il casertano delle Fiamme oro Vincenzo Arecchia campione olimpico giovanile Under 22. Nei Supermassimi +91 Gianluca Galli (Pug. Giugliano) è al suo dodicesimo campionato italiano a 31 anni. Tra le donne campionesse uscenti del Gruppo sportivo Carabinieri di Miano la piacentina Roberta Bonatti (48 kg) e la romana Giordana Sorrentino (54 kg). Quinto titolo da difendere quello nei 69 kg di Susie Canfora della Leone Fazio Boxe, quattro volte guanto d'oro. A caccia di riconferma Sarah Di Palma della Boxe Vesuviana nei 75 kg, Angela Carini (Fiamme oro) da tre anni consecutivi campionessa italiana, Francesca Amato, la napoletana campionessa italiana nel 2018 e guanto d'oro nel 2019. Nei 57 kg attenzione alla giovanissima paganese Antonia Pepe (Thunder Boxing), al primo appuntamento importante dopo un anno e mezzo di agonismo. Torneo importante in vista di quello preolimpico in primavera a Londra. © RIPRODUZIONE RISERVATA