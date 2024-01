Anticipo di campionato: Scafati affronta lo scoglio Pistoia

Anticipo di campionato per la Givova Scafati che domani sera alle 20,30 sarà impegnata sul parquet del PalaCarrara per affrontare l’Estra Pistoia, la squadra rivelazione del campionato di serie A.

La squadra campana si è allenata duramente nel corso della settimana, con l’obiettivo di confermare l’ottimo stato di forma casalingo e per mostrare, lontano dalle mura amiche, un volto diverso da quello avuto nell’ultima trasferta.

Ancora qualche dubbio è legato alla presenza in campo di Robinson e Pinkins, con il secondo leggermente avanti rispetto al primo nel percorso di ripresa dall’infortunio muscolare, che lo ha costretto a mancare alle gare ufficiali dell’ultimo mese.

Matteo Boniciolli: "Stiamo attraversando un periodo positivo, che non può essere inficiato dal passo falso contro una formazione di grane valore come Tortona. Veniamo da quattro vittorie negli ultimi cinque turni, di cui una trasferta a Brindisi vinta in rimonta e tre incontri casalinghi in cui abbiamo mostrato una sempre maggiore autorevolezza.

Ora andiamo ad incontrare la squadra più bella in termini di etica sportiva, perché Pistoia ha disputato fin qui uno straordinario campionato, con tanti italiani che provengono dal proprio vivaio, come Della Rosa e Del Chiaro, che giocano con un tale ardore in grado di compensare i propri limiti fisici o tecnici rapportati alla massima serie"