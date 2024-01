L'Onda, manuale del basket a cura di Walter Cecere

Walter Cecere, architetto e istruttore di basket giovanile di lungo corso, presenta sabato 20 gennaio - ore 17 presso Game Time in via Pomponio Gaurico 40 (Fuorigrotta) a Napoli - il libro “Onda”, un manuale di metodologia di lavoro nel basket. con importanti consigli ai giovani allenatori e ai giocatori, come un docente sa e può proporre.

E con l'esperienza di un basket vissuto anche al fianco dei mostri sacri della panchina, quelli che Cecere ha conosciuto a partire degli anni '80, quando era a capo dello staff tecnico del vivaio del Napoli Basket presieduto dall'ingegnere Nicola De Piano