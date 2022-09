Giugliano, sabato a Messina la prova del nove: Di Napoli predica umiltà

Cresce l'attesa in casa Giugliano. I gialloblu di Lello Di Napoli, rilevazione di questo primo scorcio di stagione, affronteranno sabato il fanalino di coda Messina. Una trasferta insidiosa, nonostante la posizione in classifica occupata attualmente dai sicialiani, come evidenziato a più riprese dal tecnico dei tigrotti: "Gara difficile, insidiosa: la classifica non fa testo - sottolinea Di Napoli - Giochiamo in trasferta, contro una compagine forte e ben allenata. Sarà dura - aggiunge - Non dobbiamo montarci la testa per questo buon avvio di campionato: il nostro obiettivo è la salvezza e per raggiungere il traguardo dobbiamo tenere alta la concentrazione". L'inizio del match è stato anticipato alle 14,30.