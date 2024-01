Scandone Avellino-Power Basket Salerno 74-77

Il derby di B Interregionale tra Scandone Avellino e Power Basket Salerno valevole per il terzo posto del campionato cadetto se lo è aggiudicato la formazione salernitana. Il team di Farabello si è imposto con il punteggio di 77-74. Una gara che si è decisa negli ultimi minuti e vinta grazie ad un tiro da tre punti di Basile, che spostato l’equilibrio a 30 secondi dal termine, permettendo a Salerno di portarsi sul 74-71. Ad Avellino sono mancate le energie.

Nel momento più importante della partita la squadra di Sanfilippo ha perso per falli Bianco, il migliore dei biancoverdi e finendo per perdere il feeling con il gioco. Trapani, usato anche in maniera eccessiva, non è stato lucido ed ecco che si spiega il passaggio dal 71-65 a favore degli irpini, al sorpasso di Salerno.

Negli ultimi 4 minuti di gioco il team allenato da coach Sanfilippo ha segnato soltanto tre punti ai liberi.

Troppo pochi per vincere la partita, infatti a prevalere è stata Salerno con giocatori esperti come Basile e Chaves che hanno deciso la gara.

Domenica si torna in campo, Avellino affrontrà fuori casa Angri sempre senza Sanchez e con le energie da recuperare.