Arriva Treviso, la Givova Scafati riparte a caccia dei playoff

Dimenticare il ko di Pistoia. Riparte alla caccia delle posizioni di classifica importanti la Givova Scafati. Secondo anticipo consecutivo di campionato domani sera alle 20,30 alla Beta Ricambi Arena PalaMangano contro la Nutribullet Treviso per ritrovare dinanzi ai propri tifosi la vittoria, i due punti e la fiducia nei propri mezzi. Non sono mancati, neppure nel corso di questa settimana, alcuni acciaccati tra le fila scafatesi, con Robinson quasi completamente recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto guardare i compagni in campo nelle recenti partite. La Nutribullet Treviso arriverà in terra campana assetata di punti in chiave salvezza. I veneti, infatti, occupano la penultima piazza della graduatoria, in piena zona retrocessione. L’organico trevigiano, che dall’inizio della stagione ad oggi ha subito diverse variazioni, ha nell’ala lituana Olisevicius uno dei suoi uomini più rappresentativi (17,9 punti, 3,3 assist e 6,3 rimbalzi di media), seguito a ruota dal playmaker statunitense Bowman (13,3 punti di media) e dai connazionali Allen (12,7 punti e 4,8 rimbalzi di media), Robinson (10,8 punti e 4,4 assist di media), Harrison (10,6 punti di media) e Paulicap (7,8 punti e 7,8 rimbalzi di media). Il playmaker Janis Strelnieks alla vigilia dice: "Al di là della recente sconfitta, stiamo comunque attraversando un buon momento di forma ed in generale giudico positivo il cammino fin qui fatto in campionato, nella consapevolezza che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento ed un passo alla volta dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. Ora siamo concentrati per affrontare al meglio la sfida contro Treviso, avversaria molto pericolosa che rispettiamo molto e contro la quale, al di là della prestazione, non possiamo permetterci di sbagliare: dobbiamo far nostra la posta in palio, anche semplicemente chiudendo con un punto in più al suono della sirena".