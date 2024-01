Brindisi-Gevi Napoli: 77-80, tripla folle di Pullen

Ringrazie il genio folle di Jacob Pullen, la Gevi, E non è certo la prima volta quest'anno. Un suo incredibile canestro a tabellone da 3 punti a 13'' dalla fine del match contro Brindisi con la squadra sotto di due punti, cambia il destino di un match che la Gevi stava vedendo scivolar via.

Finale 77-80 grazie poi alla rubata di Brown che ispira il contropiede della staffa di Pullen. Quarta vittoria in fila per la Gevi che consolida il quarto posto, e festa in campo della squadra e dei dirigenti che al completo l’hanno seguita in terra pugliese.

Tutti sotto la tribunetta occupata dai tifosi azzurri. Milicic a fine gara dice: «Sapevamo che loro lottavano per la loro vita (dice proprio “life”, ndr), ma noi inseguiamo sempre i nostri obiettivi e i nostri sogni. Brindisi aveva avuto fortuna nel ritrovarsi avanti con quel canestro al tabellone e poi è toccata a noi la fortuna e la bravura con quel tiro di Pullen. Era difficile vincere qui per l’ambiente caldissimo, quindi sono molto orgoglioso della mia squadra. Quarta vittoria in fila? Si, e soprattutto che reazione dopo le quattro sconfitte in fila. Apprezzo davvero ciò che stiamo facendo. Sono molto felice che, fatta eccezione per i primi 3 minuti di gioco, i nostri giocatori abbiano dimostrato questo fortissimo desiderio di vincere la partita. Credo che abbiamo poi preso il controllo della gara nella seconda parte, e che abbiamo meritato la vittoria». E’ stata una Napoli a trazione anteriore, con i 20 punti di Pullen, i 19 di Ennis e i 17 di Sokolowski.

Brown a corrente alternata ma prezioso per quella palla recuperata nel finale.

Il dt Pedro Llompart: «È stata una partita non bella, ma vinta questa è la cosa più importante. Sapere vincere così è fondamentale. Abbiamo ribaltato un inizio non brillante. La vittoria per Brindisi valeva tanto, e noi non abbiamo mai mollato. Sappiamo che non abbiamo giocato la migliore partita, ma è molto importante per una squadra sapere vincere partite così, complimenti a tutti».

Michal Sokolowski: «È stata una gara equilibrata. Abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo avuto un brutto inizio, poi per fortuna gestito. Pullen ha realizzato un "canestrone" insieme ai recuperi importanti ed alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Felici per le quattro vittorie consecutive, ma il nostro pensiero è rivolto solo alla prossima partita. Questa è la nostra mentalità».