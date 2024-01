Basket per il sociale: inaugurato canestro nel quartiere Mercato con la Gevi Napoli

Nel presidio socio-educativo-sportivo dell’Associazione Obiettivo Napoli, nel cuore del quartiere Mercato del capoluogo partenopeo, Fondazione Laureus Sport For Good Italia e Napoli Basket hanno inaugurato un nuovo canestro che diventa il simbolo della sinergia tra queste due realtà impegnate in un’area ad alto rischio di esclusione sociale.

L’iniziativa si è articolata in due momenti successivi.

Prima la conferenza stampa istituzionale a cui hanno preso parte Daria Braga, Direttrice di Fondazione Laureus Italia, Federico Grassi, Presidente di Napoli Basket, assieme a Giovanni De Nicolao e Tariq Amir Owens, giocatori del Club partenopeo, ed Enrico Crasta, General Manager di Crasta.

A fare gli onori di casa, era presente Antonio Bonfitto, Direttore dell’Associazione Obiettivo Napoli, che ha sottolineato l’importanza di questo circolo virtuoso che riesce ad unire diversi partner a supporto di un’esperienza educativa ricca di attività e iniziative, fondamentale per la crescita dei giovani. Presente all'evento anche l'Amministratore Delegato del Napoli Basket Alessandro Dalla Salda.

Poi, i ragazzi del centro sono scesi in campo per giocare con i loro idoli, che solitamente ammirano da bordo campo durante le partite della Legabasket Serie A, condividendo con loro un’esperienza divertente e formativa. Da circa un anno, infatti, un gruppo di ragazzi di Obiettivo Napoli è ospite della squadra partenopea durante i match in casa e assistono con grande passione agli incontri.