Tifo violento, scatta un altro Daspo. Dopo i provvedimenti emessi a carico di tifosi irpini in occasione degli incontri casalinghi dell’Avellino calcio, questa volta il questore Luigi Botte ha firmato un analogo provvedimento a carico di un tifoso salernitano ritenuto responsabile di violenza e minacce poste in essere durante l’incontro di basket Scandone Avellino – Virtus Arechi Salerno dello scorso 16 ottobre. Al termine dell’incontro nei pressi delle biglietteria dell’impianto sportivo, alcuni tifosi ospiti, armati di cinture per pantaloni, avevano un gruppo di supporter irpini e solo il tempestivo intervento delle forze di polizia riuscì a evitare il contatto. Il divieto ha una durata di 6 anni per quanto concerne gli incontri di calcio e di 5 per quelli del basket, con la prescrizione dell’obbligo di firma presso la Questura di Salerno. © RIPRODUZIONE RISERVATA