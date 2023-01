La più bella Gevi di queste due stagioni di A tiene in scacco una corazzata come Milano, battendola al supplementare 87-81 al termine di 45' epici. Un match splendido quella della truppa azzurra per intensità, difesa, voglia, cuore. Una squadra totalmente diversa rispetto a quella travolta a Scafati, quasi da sembrare un'altra. Merito di Pancotto? Difficile da dire, sicuramente c'è stata la reazione della squadra, una scossa. Forse Buscaglia aveva perso la fiducia di qualche giocatore. Di sicuro si è visto un Michineau strepitoso, che ha segnato e difeso a livelli di Eurolega distruggendo Mitrou-Long, un super Howard, un Uglietti gladiatorio, una squadra che non ha mollato una palla. E ora la retrocessione fa meno paura.

APPROFONDIMENTI Pallacanestro Trieste-Givova Scafati 64-59 Gevi Napoli, è ufficiale. arriva Joe Young, micidiale realizzatore Gevi Napoli, Robert Johnson se ne va: rescissione consensuale del contratto

Inizio gara equilibrato, Napoli tiene botta, Milano sbaglia qualcosina di troppo e coach Messina, imbufalito, chiama time out dopo 3’ sull'8-6. Michineau è ispirato, batte l'avversario diretto e porta la Gevi a +4. Per Milano si alzano dalla panchina Melli e Biligha, i due lunghi della nazionale, ma la Gevi allunga sul 19-8. Parziale 17-2. C'è chi si stropiccia gli occhi, incredulo. Poi l'Armani alza il livello difensivo ma al 10’ è 23-18 con un ottimo Dellosto. Milano rientra (24-24) ma la Gevi difende con intensità e c'è una partita. Hall porta avanti i suoi ma Michineau è scatenato è al 26' è 32-28. Dellosto è ancora efficace, gli azzurri lottano e all'intervallo è 42-38. L'Armani mette la testa avanti con Davies che Williams non riesce a marcare (45-47), il gap fisico comincia a farsi sentire (47-53) ma Napoli non molla di un millimetro. La tripla di Luwawu Cabarrot scava il primo break per Milano (50-58). All'inizio dell'ultimo quarto Pancotto rilancia per un attimo la zona, poi torna a uomo, la Gevi ci prova a restare attaccata ma Davies segna in tutti i modi (58-68), un lampo accecante di Howard (due triple in fila) riporta il match quasi in equilibrio, Uglietti segna il 70-72 poi la Gevi ha la palla del pareggio: Howard segna in entrata ed è 72-72 a 1’30” dalla fine. La tripla di Melli spariglia, ma Howard pareggia con tre liberi ed è overtime. Dove Napoli accelera e vince nel tripudio.