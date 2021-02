La Gevi allunga la striscia e arriva a 4 vittorie in fila battendo di dieci punti (59-69) Latina in trasferta nell’anticipo della 17° di A2. Partita con Napoli sempre avanti, fin dall’inizio (5-9, poi 9-16), e primo quarto sul 16-24 con buona difesa azzurra. Non cambia nulla nel secondo parziale, arriva il +10, poi Latina rientra pian piano (30-32) e all’intervallo la Gevi e a +3.

Seconda parte di gara con gli azzurri che nonm riescono a dare la spallata decisiva, restano in vantaggio di 7 con Mayo che infila due triple, poi completano Marini e Monaldi. Lombardi (15 e 7) il migliore, poi Marini (17), discreti Parks (8) e Mayo (8), bene Zerini (7, 8 rimbalzi e due recuperate).

A fine gara parla l'assistent Cavaliere: "Un pensiero al nostro collega Troiano che questa sera non è potuto essere con noi. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura, estremamente fisica e ricca di agonismo. Siamo stati bravi a mantenere altà intensità e lucidità, nel secondo tempo è venuta fuori la nostra difesa. Siamo contenti della quarta vittoria consecutiva, ora testa a Pistoia, partita importante per continuare il nostro processo di crescita.”

