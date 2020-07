Si lavoro su un doppio fronte in casa Juve Caserta. Come segnala la pagina Speak&Roll su Facebook le prossime saranno due settimane toste tra controlli Comtec da superare e il Consiglio Federale che il 6 agosto dovrebbe certificare le iscrizioni in A e A2. Ma ciò che tiene anche in apprensione la tifoseria bianconera, con lamentele e critioche sul web, è il mercato che stenta a decollare. Finora solo giovani, oltre alla conferma di Paci. Pivot e play guardia dovrebbero arrivare dagli States. Pare ci siano trattative con Alessandro Amici, oltre al lungo ex Sassari Daniele Magro di cui si è parlato di recente. Piace anche Rei Pullazi, ala grande, mentre circola anche il nome dell'ex Scafati Ion Lupusor (nella foto). Probabile la firma di Alessandro Marra, giovane napoletano, lo scorso anno a Bergamo.



Finora sono arrivati la guardia/ala Lorenzo D'Alessandro proveniente dalla Paffoni Fulgor Omegna, Matteo Piccoli, 25enne esterno varesino e il baby il play Matteo Schina dalla Pallacanestro Trieste, classe 2001, Addio anche a Marco Tirel che andrà a Piombino. © RIPRODUZIONE RISERVATA