Geko contro Rieti al PalaPuca: se perde gara-3 esce di scena

In campo per allungare la serie e provare a mettere un granellino nell’ingranaggio della corazzata Rieti. Si riaccendono i riflettori del PalaPuca, (quasi certamente tutto esaurito) che domani sera alle 20,30 ospiterà Gara-3 della semifinale playoff per la promozione in A2 tra la Real Sebastiani Rieti e la Geko Sant’Antimo. La serie è sul 2-0 per i sabini, che hanno confermato sul campo di essere una delle grandi favorite per il salto; Cantone e compagni però sono ancora vivi, nel match di lunedì sera hanno rimontato dal -23 riaprendo la partita nel finale e davanti ai loro tifosi daranno tutto per portare questa sfida a gara-4, che si giocherebbe ancora al Centro Sportivo di Sant’Antimo domenica.

Intensità e profondità sono state le chiavi vincenti nelle prime due sfide per la corazzata di coach Dell’Agnello, che ha già alternato sul campo tutti e 9 i suoi seniores (in gara-2 Matrone e Mastrangelo hanno preso il posto di Paesano e Piazza) e ha avuto ottime cose anche dall’under Piccin, che sta segnando 13 punti di media.

Il top scorer reatino fin qui è stato Riccardo Chinellato (15), bomber della gara d’esordio con 21 punti, Tomasini ne ha aggiunti 14.5. Sul fronte Geko il miglior realizzatore è stato finora Montanari, che sta girando a 17 di media con 13/19 nel tiro da 2, in doppia cifra anche Maggio (12.5) e Gloria (10.5).

Il gruppo ha ripreso gli allenamenti nella giornata di mercoledì. C’è grande determinazione e voglia di tener viva questa serie playoff. “Loro arriveranno qui determinati a chiudere i giochi – dice Fabio Montanari -, sappiamo che sono una squadra esperta con tanti giocatori di categoria superiore, noi però non molliamo mai e lo abbiamo dimostrato anche al PalaSojourner. Siamo carichi per l’opportunità di poter giocare questa gara-3 davanti al nostro pubblico, con cui nel corso dell’anno si è creato un rapporto speciale. Ce la metteremo tutta provando a fare le nostre cose e giocando la nostra pallacanestro, che è quella che ci ha portato fin qui”.

Positive anche le sensazioni di capitan Carlo Cantone: “Noi ci crediamo, pensiamo di potercela giocare e di poter essere competitivi anche in questo contesto playoff, di fronte ad una squadra fortissima e lunghissima – dice –. Abbiamo rivisto gli errori commessi nelle prime due partite, dobbiamo farne tesoro per poter allungare questa serie e riportarla qui domenica per gara-4. Il nostro pubblico? Da santantimese sono sicuro che lo avremo al nostro fianco, il sostegno dei nostri tifosi sarà importantissimo per noi. Mi aspetto un PalaPuca caldo e corretto, che possa regalare la giusta cornice ad una partita così importante. E’ stato così a Rieti, dove abbiamo ricevuto un’accoglienza eccezionale, sarà così anche da noi”.