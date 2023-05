Promobasket Marigliano promosso in B: battuto il Benevento in trasferta 79-65

Ha una lunghissima storia di basket, una tradizione inossidabile. E ora torna in un campionato come la serie B. È il Marigliano che con il club Promobasket conquista la promozione nella prossima B interregionale dopo aver battuto il Benevento in trasferta al Palatedeschi 65-79.

Il team allenato da un coach navigato e bravo come il puteolano Mariano Gentile ha ottenuto il super risultato a coronamento di un'ottima stagione con la coppia sempre made in Pozzuoli, Caresta-Longobardi come trascinatori, due ex allievi di Mauro Serpico. Il club blu-arancio ha Sergio Pesce come direttore generale e Salvatore De Riggi come presidente.

Nel decisivo blitz sul parquet dei sanniti ci sono stati 4 giocatori in doppia cifra per Marigliano, l'esterno mancino Longobardi (22 punti), poi i 17 del lungo Raupys, i 15 del play Caresta e i 14 dell'ala Pekic.