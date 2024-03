Germani Brescia-Givova Scafati: i campani a caccia del blitz

Dopo la sconfitta interna per mano della Umana Reyer Venezia, la Givova Scafati domenica alle 20 va in cerca dell’immediato riscatto su uno dei campi più ostici dell’intero campionato di serie A, il PalaLeonessa, parquet della capolista Germani Brescia.

Il team del patron Nello Longobardi dovrà fare una gara perfetta per espugnare Brescia e potrà provarci con l’organico al completo. Mancherà solo il neo acquisto Henry, che non si è ancora aggregato ai nuovi compagni di squadra.

Brescia è prima in classifica, ma proviene dal ko contro Napoli in Coppa e della sconfitta a Sassari. In panchina è guidata per il terzo anno di fila da coach Alessandro Magro, tecnico che in questa stagione, ancor più delle precedenti, sta ottenendo il massimo da un buon mix di atleti stranieri e italiani. Il playmaker Gerald Robinson dice alla vigilia: «Domenica affronteremo la Germani Brescia, un’ottima squadra, costruita molto bene, che non a caso occupa la prima posizione in classifica.

Conosco molto bene la squadra e gli elementi che la compongono, in maniera particolare Burnell e Bilan, con i quali ho giocato insieme a Sassari. Per imporci contro una squadra con questo enorme potenziale, siamo obbligati a disputare una gara solida per 40 e non 35 minuti, su un campo dove in carriera ho già conquistato vittorie importanti e dove conto di potermi ripetere con la maglia di Scafati».