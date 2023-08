Gevi, campagna abbonamenti: presentazione il 7 settembre

Era molto attesa dai tifosi e ora la notizia è arrivata.

La GeVi Napoli Basket presenterà la nuova campagna abbonamenti della stagione 2023-2024 giovedì 7 settembre nel corso di una conferenza stampa.

Dalla settimana successiva sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per i tifosi della Gevi Napoli Basket. Intanto la squadra si sta allenando da 3 giorni al Palabarbuto con Pancotto e Cavaliere in attesa dell'arrivo di coach Milicic (e Michal Sokolowski). Mancano ancora play e guardia e lo staff sta lavorando per riempire a breve le due caselle.