Gevi col batticuore Trieste ko (89-82), Marini e Zerini gli eroi di giornata

Una vittoria strappata con il cuore, in un finale infuocato, con tanti falli, tanti contatti duri, una battaglia senza esclusione di colpi. La Gevi trascinata dai suoi uomini da trincea, la pattuglia italiana Marini-Zerini-Uglietti mandata in campo nel finale con coraggio da Sacripanti, ha dato il colpo di reni sul traguardo, proprio come i ciclisti sul rettilineo d'arrivo. Quando Trieste è scappata via a +6 nell'ultimo quarto sembrava davvero dura ribaltare la gara: ma ci ha pensato soprattutto un Marini da mvp che si è alzato dalla panchina e ha segnato 11 punti nell'ultimo parziale di gara, con canestri pesanti e tanti falli subiti. Grande anche Zerini, gigante in difesa e prezioso in attacco (9), fondamentali i 22 e 8 rimbalzi di McDuffie partito alla grande e un po' calato (nella foto di Dario Luongo), i 13 di un Parks purtroppo infortunato alla spalla nel finale, ottimo Lynch nei 18' in cui è stato in campo con 7 punti e 3 stoppate, in ritardo Rich (4/13 al tiro e 4 perse), e un po' in sofferenza Vitali (10', 0/4 e 5 assist) che deve acquisire fondo atletico. Una vittoria pesante che spezza la sequenza delle 5 sconfitte e rilancia gli azzurri davanti a un gran bel pubblico. Sacripanti a fine gara: "Complimenti a Coach Ciani. La sua squadra gioca una pallacanestro solida, con idee chiare e grande agonismo. Per noi è una vittoria importantissima per varie ragioni. Venivamo da un periodo con tante sconfitte. Avevo detto ai miei ragazzi che quando ci alleniamo bene riusciamo poi a giocare bene. Abbiamo vinto una partita contro una squadra forte. C’è da essere contenti ma ovviamente ci sono tante cose da migliorare. Adesso avremo Venezia, poi Cremona, dopo ci sarà un periodo in cui potremo lavorare per sistemare le cose. Ci tenevo a fare i complimenti a Marini che ha giocato una grande partita, a Lynch, che oggi è stato bravo contro un avversario difficile e ad Eric Lombardi che pur giocando poco ha dato tanto. Avevo visto McDuffie in serata e ho puntato su di lui sacrificando Eric. Ringrazio la società che non ha perso tempo ad inserire un giocatore come Luca Vitali. Oggi il pubblico ci ha sostenuto alla grande, è stato fondamentale. Il nostro campionato si deciderà al PalaBarbuto, sarà importantissimo il fattore campo".