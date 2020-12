E' già importante questa seconda trasferta in fila per la Gevi Napoli sul campo di Ravenna. Dopo l'incredibile harakiri del match di Ferrara con i partenopei in black out dopo aver toccato i 14 punti di margine a 5' dalla fine della gara, la squadra di Pino Sacripanti (nella foto Falanga) vuole riscattarsi e portare a casa almeno due punti dalla lunga trasferta emiliano-romagnola. Il match si giocherà domani alle 18 al Palazzetto Costa di Ravenna, a porte ovviamente chiuse. La formazione ravennate ha iniziato questo campionato con due vittorie ed una sconfitta, subita a sorpresa in casa dall'Eurobasket. I romagnoli che devono recuperare un paio di gare hanno in Davide Cinciarini, De Negri, Oxilia e gli americani Givens e James, i punti di forza. Difficile vedere Mayo in campo anche se potrebbe forse giocare qualche minuto in caso di necessità.

"Ci aspetta una partita molto difficile su un campo davvero ostico - dice Sacripanti alla vigilia -. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, dovremo essere bravi a recuperare le energie dopo pochi giorni dall’incontro infasettimanale con Ferrara. Il nostro obiettivo deve essere quello di proseguire il nostro processo di crescita intravisto a Ferrara ma dobbiamo essere bravi a tenere il controllo della gara per tutti i 40 minuti, senza cali di concentrazione.”

Il match sarà trasmesso in diretta su Lnp TV Pass.



