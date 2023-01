Gevi Napoli, domani sera arriva Young, un'aggiunta importante per Pancotto

Dopo la supervittoria contro Milano, è settimana di arrivi in casa Gevi Napoli.

Per domani è atteso infatti Joe Young, il play-guardia con 3 anni di esperienza in Nba agli Indiana Pacers e che esordirà domenica 15 a Varese nell'ultima giornata dell'andata.

Il giocatore, che ha nel curriculum alcune stagioni in Cina prima di approdare questa estate al Patrasso in Grecia (dove è stato capocannoniere in Eurocup), dovrebbe arrivare a Napoli nel tardo pomeriggio e giovedì svolgerà le consuete visite mediche prima di allenarsi.