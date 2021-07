Gevi, Marini e Uglietti quasi in coro: «Non vediamo l'ora di giocare in A1»

Mentre continuano i festeggiamenti tra cene e feste interne al club, arrivano anche le prime condidature per la squadra della prossima stagione. Pierpaolo Marini (nella foto post promozione con sigaro), che ha il contratto anche per il 2021-2022, conta di poter restare a Napoli per giocare in A con la squadra allenata da Sacripanti: "Innanzitutto ancora non ci credo che siamo riusciti a centrare l'obiettivo - ha detto durante un collegamento con Radio Goal su Kiss Kiss Napoli -. è stata una favolosa stagione, siamo riusciti ad avere un'identità precisa fin dall'inizio e questo ci ha portato avanti con sicurezza. Il mio futuro? Ho un altro anno di contratto e non vedo l'ora di giocare in serie A con questa squadra". Dello stesso tenore le parole di Lorenzo Uglietti, che pure vuol rimanere qui e sembra sulla carta uno dei giocatori con le maggiori chances assieme ad Andrea Zerini. E intanto spunta la voce (da verificare) del possibile interessamento per Davide Moretti, il giocatore che ha contratto con l'Armani Jeans dove ha giocato poco in questa stagione (2,5 punti e 0,8 assist) restando fuori per tutti i playoff. Moretti aveva fatto un percorso favoloso nella Ncaa con Texas Tech arrtivando fino alle final four nel 2018. ed era stato allenato da Sacripanti nell'Italia under 20 nel 2016.