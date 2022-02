Gevi Napoli, si riduce il focolaio Covid: la squadra vicina al ritorno in campo

Comincia a vedersi un barlume di luce in fondo al tunnel che ha imboccato nelle ultime settimane il Napoli Basket. Devastata dal Covid, la squadra di Pino Sacripanti è stata costretta a saltare due partite consecutive di campionato, con Venezia e Cremona. Ora però pare che siamo quasi fuori dall'incubo.

Il club ha infatti comunicato che, «dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli programmati a seguito dei casi di positività riscontrati durante la scorsa settimana, due componenti del gruppo squadra sono invece ora negativi al tampone. La Gevi Napoli Basket ha già programmato, per i prossimi giorni, un ulteriore giro di tamponi di controllo per il gruppo squadra».

Probabile che i tamponi vengano fatti giorno per giorno per aggregare gli ultimi 3 positivi al gruppo squadra appena si negativizzeranno e riprendere gli allenamenti a pieno regine in vista della partita con Venezia di sabato prossimo alle 15 e di cui presto si conosceranno in prezzi dei biglietti.