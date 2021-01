Dopo 3 giorni è di nuovo campionato per la Gevi Napoli, che domani sera alle 18 torna sul parquet per affrontare in trasferta la Stella Azzurra per la prima di ritorno di A2. La squadra di Sacripanti (nella foto di Carlo Falanga), dopo le due sconfitte in fila al fotofinish, a Forlì e domenica scorsa con Rieti, vuole subito interrompere questo momento negativo e tornare al successo per iniziare al meglio la seconda parte della stagione.

All'andata, disputata al PalaBarbuto, finì 73-54, e questo al PalaCoccia di Veroli sulla carta sembra un match dall'esitro quasi scontato, con la Stella Azzurra ultima in classifica con 2 punti. Ma meglio evitare sorprese e giocare con intensità. I romani nel frattaempo hanno tagliato Laster, non ancora sostituito, e hanno inserito Rullo, ex Virtus Roma.



“Dobbiamo assolutamente essere bravi a resettare l’ultima sconfitta con Rieti e riuscire a scendere in campo con grande energia e concentrazione - conferma Sacripanti -. Affrontiamo una partita insidiosa contro una squadra dalla grandissima fisicità e che sta migliorando gara dopo gara. Sarà una partita dura da affrontare e speriamo di recuperare tutti gli infortunati per poter arrivare al meglio alla sfida. Sarà importante mantenere alta l’intensità per tutti i 40 minuti della gara perché le partite possono cambiare in qualunque momento”. La partita sarà trasmessa in diretta sarà su Lnp Tv Pass.

