Vittoria in carrozza per la Gevi che ha maramaldeggiato nella ripresa contro una Eurobasket che si è spenta gradatamente, priva anche di Olasewere. Terzo successo consecutivo (80-60) e un'altra iniezione di fiducia verso i prossimi impegni. Sabato prossimo match a Latina. Il miglior realizzatore per gli azzurri Marini con 18 punti. In doppia cifra anche Parks, con 15, Iannuzzi 13 (nella foto Falanga) Uglietti,12 e Lombardi10. Giornata di quasi riposo per Mayo che ha trotterellato per il campo, servendo assist (3) ma chiudendo a zero punti. Con la vittoria al fotofinish di Forlì trascinata da Roderick a Ferrara, Napoli ha 4 punti di vantaggio sui ferraresi.

Parte fortissimo la Gevi (10-0) ma la squadra ospite è brava a rientrare con calma e a chiudere sul 20-20. L'EuroBasket trova il vantaggio sul 23-21 ma con Marini ispiratissimo, Uglietti contropiedista e Parks, fa il break con la zona (dopo averla subita) e piazza un parziale di 22-12 che significa 42-32 a metà gara.

Seconda parte senza storia, con vantaggio sempre molto ampio. Così coach Sacripanti a fine gara: “Abbiamo dato continuità alla partita con Ferrara, centrando la terza vittoria consecutiva. Nell’arco dei quaranta minuti è cresciuta l’intensità difensiva, sono molto contento di questo. Abbiamo potuto dividere i minuti tra tutti i giocatori. Ora arriva una settimana per prepararci ad un altro tour de force con tre incontri molto ravvicinati. Bisogna essere consapevoli però che Roma ha avuto l’assenza pesante di Olasewere, giocatore importante. Nel corso della partita questo forfait ha tolto molti punti di riferimento alla formazione romana. Siamo contenti, vogliamo aumentare ancora la nostra solidità.”

