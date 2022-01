Gevi si prepara ad un tour de force: giocherà tre partite in sette giorni

Sarà un tour de force per la Gevi quello che scatta domenica 16 alle 18 Palabarbuto contro la Fortitudo Bologna. Il team di Pino Sacripanti dopo la gara di dopodomani, sarà impegnata nel recupero con Brindisi mercoledì 19 alle 20, (ultima di andata) in terra pugliese, per poi giocare domenica 23 gennaio a Trento la seconda giornata di ritorno, visto che la prima di ritorno (contro Reggio Emilia) è stata posticipata in blocco al 13 aprile. Una gran confusione determinata dal Covid che ha costretto la Lega a spostare un gran numero di partite nelle scorse settimane. Quest'anno il calendario è asimmetrico tra andata e ritorno, dunque cambia radicalmente.