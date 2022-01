Givova Scafati ancora preda del Covid: il match con Latina rinviato a febbraio

Si allunga il break per Covid della Givova Scafati (qui nella foto Cuciniello). Dopo l'interruzione del campionato di A2, la squadra allenata da Alessandro Rossi sarebbe dovuta scendere in campo il 16 gennaio contro Latina. Ebbene il club rende noto attraverso un comunicato che il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il rinvio al giorno 9 febbraio alle ore 20 della gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di A2 (girone rosso) presso il laziale PalaBianchini, contro Benacquista Latina. Il rinvio è arrivato alla luce della richiesta congiunta pervenuta da entrambe le società, già d’accordo anche sulla data e l’orario del posticipo. Il motivo del rinvio della sfida è dettato dalla presenza di alcuni casi positivi al covid-19 tra i tesserati del gruppo squadra della società scafatese.