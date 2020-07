Scafati chiude una super campagna di rafforzamento con un colpo a sensazione: il play-guardia statunitense Randy Lechard Culpepper, 31 anni, 1,82, nativo di Memphis, con una grande carriera universitaria a Texas El Paso, ultimo acquisto della Givova Scafati del patron Nello Longobardi. Un giocatore che nel 2017-2018 giocò una grande stagione a Cantù, in A, chiudendo con oltre 17 punti di media gara. E che quest'anno era stato ingaggiato in corsa da Pistoia prima del lockdown.



«Ho accettato di giocare in serie A2 e rifiutato offerte dalla massima categoria, perché a Scafati c’è un progetto importante, valido e competitivo, di cui sono onorato di farne parte. Voglio dare il mio contributo per aiutare la società a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sono sicuro di trovare l’ambiente e gli stimoli giusti per fare bene e prendersi belle soddisfazioni . Con piacere ritrovo Charles, con cui ho giocato insieme a Cantù e che ho già sentito telefonicamente. Sono pronto a lasciare un segno in questo campionato e in questa società».



Il responsabile scouting Enrico Longobardi, lo ha presentato così: «Abbiamo chiuso il mercato con il colpo che volevamo fare; ci serviva l’ultimo tassello e pensiamo di aver scelto il migliore possibile inserendo un giocatore come Randy, di gran talento e leadership. Ora attendiamo di avere date certe per l’inizio della stagione». © RIPRODUZIONE RISERVATA