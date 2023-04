Ibsa Next Gen, al Palabarbuto una vetrina per i baby talenti italiani

La più interessante vetrina giovanile del basket italiano approda a Napoli. Dal 10 al 12 aprile si disputerà al PalaBarbuto di Napoli la fase finale ad eliminazione diretta della Ibsa Next Gen Cup 2022/23, competizione che ha visto affrontarsi le formazioni Under 19 dei 16 club di Serie A. Eliminata purtroppo a sorpresa Napoli, che pareva certa di poter arrivare tra le prime 8. Il lunedì di Pasquetta sarà il giorno dei quarti di finale (in programma dalle ore 12), martedì si giocheranno le due semifinali alle 15 e alle 17 mentre la palla a due della finalissima di mercoledì si alzerà alle ore 15.

Questo il programma dei quarti di finale di lunedì: Dolomiti Energia Trentino – Pallacanestro Trieste ore 12, NutriBullet Treviso Basket – Tezenis Verona ore 14, Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro – Umana Reyer Venezia ore 16, EA7 Emporio Armani Milano – Bertram Yachts Derthona Tortona ore 18. Tutte le partite sono visibili sulle seguenti piattaforme: Eleven Sports, Discovery +, sito legabasket.it, Canale YouTube di ItalHoop. Le semifinali e la finale saranno disponibili anche sulla pagina Facebook di LBA mentre la finale andrà live anche in TV su Eurosport 2.