«Non può essere vero», «mio eroe». Così il cestista italiano Marco Belinelli su Twitter, alla notizia diffusa da Tmz.com della morte di Kobe Bryant in un incidente in elicottero.

Sono sconvolto, Kobe per me era un mito

Danilo Gallinari, campione di basket italiano da anni tra i giganti della Nba (in questa stagione gioca con gli Okhlahoma Thunders), contattato dall'agenzia Ansa riesce appena a comunicare il suo dolore per la morte di una leggenda dello sport mondiale come , campione di basket italiano da anni tra i giganti della Nba (in questa stagione gioca con gli Okhlahoma Thunders), contattato dall'agenzia Ansa riesce appena a comunicare il suo dolore per la morte di una leggenda dello sport mondiale come Bryant

Sono esterrefatto - conclude -,non me la sento di dire altro

Io... non ci voglio credere..... ditemi che non è vero!! Che non può finire tutto così!!

. È il tweet con cui la campionessa di nuoto Federica Pellegrini commenta la morte di Kobe Bryant, la stella Nba vittima di un incidente di elicottero in California.

«Riposa in pace, grande campione in campo e fuori»: anche Francesco Totti ricorda Kobe Bryant, la star Nba scomparsa in un incidente di elicottero. L'ex capitano della Roma posta sul suo profilo una foto con Bryant, col quale alcuni anni fa ebbe modo di far conoscenza e scambio di maglie. «Onorato di averti conosciuto».

«Buon cammino Kobe...», scrive su Facebook il viceministro dello Sviluppo economico del M5S, Stefano Buffagni, appassionato di basket, commentando la morte dell'ex cestista Usa Kobe Bryant.

