NBA, i Lakers fuori dai playoff: vanno avanti i Nuggets. LeBron James: «Ultima partita a Los Angeles? Non risponderò»

Si interrompe la cavalcata dei Los Angeles Lakers che escono al primo turno playoff contro i campioni in carica, i Denver Nuggets (108-106). La serie termina 4-1 in favore della franchigia capitanata da Nikola Jokic. LeBron James deve dire addio alla corsa al quinto anello della sua carriera e nel finale lascia tanti punti interrogativi sul suo futuro.

Al termine della serie i giornalisti hanno chiesto a King James del suo futuro ma 'The Chosen One' è rimasto vago: «La mia ultima partita con i Lakers? Non risponderò a questa domanda». Con un mezzo sorriso LeBron ha lasciato parecchi dubbi, rimandando la sua decisione in estate. Ci ha provato in tutti i modi il nativo di Akron a cambiare le sorti della serie, andando a un rimbalzo dalla tripla doppia (30 punti, 11 assist, 9 rimbalzi), restando in campo ben 44 minuti, alla sua 21esima stagione nella Lega. «Ora il focus va sulla famiglia.

“I’m not gonna answer that.”



LeBron’s not ready to speak on if this was his last game as a Laker



(via @BenGolliver) pic.twitter.com/UaSHT5QENe — Bleacher Report (@BleacherReport) April 30, 2024

Playoff NBA: Minnesota travolge 4-0 Phoenix, i Thunder vincono la serie

Il primo turno di playoff si è concluso anche per i New Orleans Pelicans che hanno perso 4-0 la serie contro Oklahoma City Thunder. Dominio assoluto per OKC che accede al secondo turno playoff insieme ai Nuggets. I Celtics invece hanno indirizzato la serie contro Miami Heat, vincendo gara 4 e portandosi sul 3-1. Ha chiuso in maniera netta la serie Minnesota che ha travolto 4-0 i Phoenix Suns di Durant e Booker.

Indiana Pacers conduce 3-1 sui Bucks di Giannis e proverà a chiudere la serie questa notte in gara 5. Tutto aperto tra Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers (2-2 il parziale). Doncic e Irving contro Harden e Paul George, con la variabile Leonard che potrà spostare gli equilibri in gara 5. Anche i New York Knicks hanno indirizzato la serie contro Philadelphia, portandosi sul 3-1. Partita ancora senza padrone tra Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, anche loro fermi sul 2-2 in attesa di gara 5.