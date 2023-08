Nations League 3x3 in Israele: Italia ok con Gallo e Ianuale

Le partite valevano ormai solo come preparazione ai mondiali di Lublino in Polonia dal 27 settembre all'1 ottobre, ma l'Italia under 23 del 3x3, si è ben comportata in Israele a Ramat Dan, nella tappa della Nations League. Gli azzurini allenati dalla Arnetoli, hanno battuto Svizzera, Slovenia e Israele, perdendo solo di un punto con la Francia. Nel quartetto (giocano in 3 con una sostituzione), c'erano due campani, il napoletano Antonio Gallo che quest'anno giocherà in B nazionale a Sant'Antimo con la Geko, e Nicolò Ianuale, di Avellino, che gioca nell'Allianz Vicenza di B nazionale. Con i due ragazzi nostrani c'erano Bonavida e Donadio.