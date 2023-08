Scafati, abbonamenti e biglietti: contro i top club prezzi maggiorati

Parte la campagna abbonamenti della Givova Scafati per il campionato di serie A 2023/2024, intitolata “#pAssionegialloblu: vivila con noi!”. Questa campagna abbonamenti prevede una prima fase (denominata “Abbonati Plus”) dedicata esclusivamente ai vecchi abbonati, che potranno godere di una sorta di diritto di prelazione. Infatti fino alle 17 dell'11 agosto gli abbonati della stagione 2022/2023 potranno confermare il proprio posto, oppure cambiare settore e sceglierne uno tra quelli disponibili, presentandosi direttamente presso gli uffici in via Della Gloria presso la Beta Ricambi Arena Palamangano, oppure telefonando al numero 0818509411. Dopo comincerà invece la vendita libera ed aperta a tutti.

Prevista la possibilità di acquistare l’abbonamento in gradinata al costo ridotto in favore dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 ed i 16 anni e degli over 65, nonché per tutte le famiglie con uno o più figli iscritti ai settori giovanili, dal minibasket fino all’under 19 e tutte le famiglie delle società affiliate alla Academy Scafati.

I bambini sotto i 6 anni entreranno invece gratis. Parterre 500 euro, parterre laterale 300, tribune 250, gradinate 150. I biglietti costano rispettivamente 40, 25, 20 e 12 euro. Per le partite top club, contro Milano, Bologna, Napoli, Tortona, Brindisi c'è una lieve maggiorazione: 50, 40, 30, 15.