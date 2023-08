Michineau e Howard trovano casa: gli ex Napoli vanno in Turchia e Spagna

Trovano casa gli ex Gevi Napoli. David Michineau dopo aver chiuso la sua prima esperienza italiana in riva al golfo, proseguirà la sua carriera in Turchia: ufficiale la firma con il Bursaspor. Nell'annata di A ha disputato 30 gare andando a referto con 11.3 punti di media a partita, 3.9 assist e 3.2 rimbalzi. Era approdato a Napoli la scorsa estate dopo quattro stagioni al Boulogne-Levallois.

Jordan Howard, che veniva dato in direzione Pesaro, giocherà la prossima stagione in Liga ACB, Spagna, con la maglia di Obradoiro. Con la maglia di Napoli è stato un fattore importante per la salvezza grazie a 13.4 punti e 2.5 assist di media con il 40% abbondante dall’arco.