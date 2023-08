La Gevi a caccia di guardia e play:sul taccuino c'è Rasheed Sulaimon

La rincorsa agli ultimi tasselli della Gevi 2023/2024, potrebbe riservare belle sorprese. Uno dei papabili per il ruolo di gurdia titolare è Rasheed Sulaimon, 1,93, 29 anni, americano ma con passaporto nigeriano (gioca con la nazionale di quel paese) e che è un gran talento con super carriera giovanile, medaglia d'oro ai mondiali giovanili nel 2013 con la nazionale Usa. Poi l'esperienza a Duke (finita presto per problemi disciplinari), quindi Digione, Saragozza e la scorsa stagione l'eccellente campionato giocato in Turchia al Konyasport.