Don't stop me now. La carriera di Paolo Banchero in Nba procede a velocità supersonica. Gli Orlando Magic, guidati dall'asso italoamericano e da uno straordinario Jalen Suggs, nella notte hanno steso al tappeto i Golden State Warriors collezionando la loro seconda vittoria stagionale. I campioni in carica continuano a rimanere a secco di vittorie fuori dalla baia di San Francisco: non bastano i 39 punti di Steph Curry e i 27 di Klay Thompson a impedire il quarto tonfo di fila per i Warriors (130-129).

Dopo aver mancato la firma sul tabellino dei marcatori nel primo quarto di gioco, Banchero ha chiuso il match con 22 punti, 8 rimbalzi e 3 assist (senza mai colpire dall'arco con un tiro da 3). Protagonista di giornata assieme al rookie la guardia Suggs, autore di 26 punti con 9 assist e 4 palle rubate, che con la tripla e il tiro libero sfoderati nei minuti decisivi dell'incontro ha messo il sigillo definitivo al successo di Orlando: ed è uno di quelli che pesano.

Banchero continua a macinare record su record: se si analizzando i dati degli altri teenager illustri all’esordio, per canestri, rimbalzi e assist nessuno nella storia della NBA è riuscito a fare meglio di lui nelle prime 7 gare. La classifica lo vede al primo posto per distacco da Luka Doncic, Lebron James, Zion Williamson e Kevin Durant. Un inizio strabiliante per un giocatore che se continua a viaggiare su questi ritmi è destinato a scrivere pagine importanti nella lega più famosa del mondo.