Successo in rimonta dei Celtics che non mollano la presa sulla serie e sui playoff, allungando la sfida contro gli Heat grazie a uno straordinario secondo tempo fatto di energia, difesa e soprattutto produzione offensiva. I 41 punti messi a referto da Boston nel terzo quarto rappresentano la miglior frazione offensiva in questi playoff dei biancoverdi, che passano dal -12 al +12 nel giro di poco più di un quarto d'ora di gioco. Un colpo a cui Miami non riesce a replicare nel finale Il protagonista della vittoria Celtics è Jayson Tatum, scatenato a inizio ripresa, quando Boston approfitta dei nove possessi consecutivi di Miami senza canestri - la striscia negativa più lunga della serie per gli Heat - e piazza un 13-0 di parziale che toglie fiducia, prima ancora del margine di vantaggio, a Miami. Merito dei 17 punti a referto nella frazione del n. 0 biancoverde, che chiude con 31 punti, 10 rimbalzi e 6 assist una partita condotta da leader. Ultimo aggiornamento: 11:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA