Scadone a valanga, dominata Mola

Facile vittoria della Scandone per chiudere il girone d’andata. Gli irpini hanno superato agevolmente l’ultima della classe, il Mola di Bari. Il punteggio finale 97-69 premia il dominio degli irpini.

Quaranta minuti di assoluto dominio della Scandone, che non ha mai avuto un passaggio a vuoto. Gli irpini hanno iniziato soft in difesa, concedendo troppi canestri facili agli avversari, che sono rimasti in partita ed hanno trovato in Catani e Barnaba gli uomini di spicco. Il primo quarto è terminato 29-20 per la squadra avellinese. I secondi dieci minuti Mola di Bari li ha iniziati con il piede giusto. Un parziale di 6-0, che ha avvicinato i pugliesi alla Scandone, 31-26. Da lì in poi coach Sanfilippo ha chiesto ai suoi uomini di dare un giro di viti alla difesa.

Aumentata l’intensità nella propria metà campo, Mola è sparita dal campo, mentre Avellino ha ingranato la quinta.

Gli irpini trascinati dalla coppia Trapani – Sanchez sono stati perfetti e quasi infallibili dalla lunga distanza. Tiri aperti a volontà e tutti a mettere la firma da oltre l’arco, finanche Tommaso Pichi. Al riposo Avellino è andata in vantaggio con il punteggio di 60-39. Gara praticamente finita, perché Mola non ha mai dato l’impressione di avere né la forza, né le qualità per poter riprendere la partita. Gli irpini hanno confermato di essere in ripresa, di esprimere la solita buona pallacanestro e di aver ritrovato Cianci, che sarà fondamentale nel girone di ritorno.