Scafati conferma Ikangi e Monaldi e resterà anche il pivot De Laurentis

Doppia conferma in casa Scafati, dopo Rossato arrivano le certezze di Monaldi e Ikangi (nella foto) e a breve sarà confermato anche il centro De Laurentis. Diego Monaldi, 185 cm per 78 kg di peso, è stato uno dei protagonisti indiscussi della promozione recentemente conquistata, grazie ai suoi 9,5 punti e 3,6 assist di media in stagione regolare, ma soprattutto per le sue qualità di leadership in campo, oltre alla capacità di assumersi responsabilità importanti nei momenti chiave di ogni incontro, con rendimento sempre costante. Nella stagione recentemente conclusa ha dimostrato di essere la classica combo guard (capace di giocare playmaker e guardia tiratrice). Potrà giocare al fianco di Stone e degli esterni statunitensi, Diego Monaldi: "Sono estremamente contento di proseguire questo percorso con la società di Scafati. Sono felicissimo per la stima e la fiducia riposta in me da sempre sia dalla società che dall’allenatore".

Ikangi, ala di 200 cm per 88 kg, classe 1994, si è messo in mostra nel corso dell’ultimo campionato, non solo per i suoi 5,7 punti e 3,3 rimbalzi di media in regular season, ma anche e soprattutto per il suo spirito combattivo ed il suo atletismo. Specialista della difesa, veloce con i piedi e con il corpo, ha ricoperto sul parquet gli spot di #4 e #3, difendendo anche su gente di taglia più piccola, oltre a mostrare, all’occorrenza, un buon tiro dalla media e lunga distanza.