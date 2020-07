Il Giugliano rompe gli indugi e comunica l'elenco dei giocatori che vestiranno la maglia gialloblu anche nella prossima stagione. Resteranno a Giugliano il portiere Marco Mola, in odor di cessione fino a qualche giorno fa, i difensori Salvatore Micillo, Rosario Di Girolamo, Marco Carbonaro e Antonio Mennella.



Per il centrocampo via libera ad Armando D'Angelo, Antonio Tarascio, Simone Del Prete, Gaetano Logoluso, Umberto Otranto e Crescenzo Liccardo. Infine, per l'attacco, rinnovo e conferma per Vincenzo Caso Naturale, Antonio Orefice, rivelazione della passata stagione, Cosimo La Ferrara e per il brasiliano Gabriel Luiz Ribeiro, reduce da un lungo stop per infortunio. Nella giornata di ieri si erano consumati ben tre addii: quelli del bomber Gennaro Esposito, Andrea Impagliazzo e Arcangelo Ragosta.



