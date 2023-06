Under 17 Gevi battuta nei quarti: si ferma l'avventura degli azzurrini

Termina la splendida avventura della formazione Under 17 Eccellenza della Gevi Napoli Basket, nella finale nazionale di categoria, che si sta disputando a Piombino in Toscana.

La squadra allenata da coach Davide Gabriele, è stata eliminata nei quarti di finale dalla più quotata Stella Azzurra con il punteggio di 43-88. Miglior realizzatore per la Gevi Napoli Basket Saccoccia con 13 punti. Gli azzurri sono stati dunque eliminati ai quarti di finale, dopo aver disputato un grandissimo torneo che li ha visti arrivare tra le prime otto formazioni di categoria in Italia.

Un risultato storico per la Gevi Napoli Basket in questa stagione, che è riuscita a portare due squadre, gli Under 17 e gli Under 19, alle Finali Nazionali di categoria. Questo il tabellino della partita: Gevi Napoli Basket – Stella Azzurra 43-88 (11-25; 8-21; 13-19; 11-23) Saccoccia 11, Sannino 10, Baldares 7, Vecci, Capasso 1, Sabatino 5, Coppola, Druzheliubov, Fiodo 5, Grivo 2, Guglielmi, Torella.