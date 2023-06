Finali Under 17, la Gevi ai quarti: oggi gioca contro la Stella Azzurra

Importante successo della Under 17 Eccellenza della Gevi Napoli Basket. La squadra allenata da coach Davide Gabriele ha superato, nello spareggio la Unibasket Lanciano con il punteggio di 76-62. Gli azzurri approdando così ai quarti delle finali nazionali di categoria che si stanno disputando a Piombino in Toscana.

Un risultato storico per la Gevi Napoli Basket che è riuscita a portare due squadre, gli Under 17 e gli Under 19, alle Finali Nazionali di categoria.

Dopo un inizio equilibrato della gara la Gevi Napoli Basket, nel secondo e terzo quarto, ha preso un decisivo vantaggio, rendendo vana ogni tentativo di rimonta nel finale da parte della Unibasket Lanciano.

Migliori realizzatori per la Gevi Napoli Basket Saccoccia con 32 punti e Baldares con 15 punti. Questo il tabellino della partita: Saccoccia 32, Sannino, Baldares 15, Vecci, Capasso 2, Sabatino 5, Coppola, Druzheliubov 4, Fiodo 10, Grivo 8, Guglielmi, Torella. Gli azzurri sono ora attesi alla difficile gara dei quarti di finale, in programma oggi 16 giugno alle ore 16, dove la Gevi Napoli incontrerà la Stella Azzurra, che si è classificata prima nel girone C.