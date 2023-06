La Gevi presenta Llompart e Liguori, imminente l'annuncio del coach

Vernissage per il direttore dell’area tecnica del Napoli Basket, l'ex playmaker Pedro Llompart, che è cognato del Chacho Rodriguez, ex play di Milano e fresco vincitore dell’Eurolega con il Real. Accanto a lui l’anima napoletana del progetto, Peppe Liguori, ex giocatore a Pozzuoli e poi dirigente con la Sant’Antimo che arrivò alla A2 e vecchio amico dell’amministratore delegato Dalla Salda.

L’ad completa dunque lo staff dirigenziale e ora tocca alla scelta dell’allenatore con alcuni nomi caldi. Il profilo sarà internazionale, con esperienza anche in squadre nazionali. E quindi Luca Banchi, che ha allenato sia in Italia che in Europa ed è il ct della nazionale lettone, non si può escudere. Anche De Raffaele è una chance.

«Ho completato l’organigramma societario con questa scelta coraggiosa che è un po’ una scommessa ma che spero davvero di vincere.

Ora manca il coach per far partire la costruzione della squadra - chiarisce Alessandro Dalla Salda - Eravamo in difficoltà nella scelta del ds, con Gracis che aveva fatto un passo indietro, e allora ho pensato a Pedro che era stato mio giocatore a Reggio e aveva manifestato il desiderio a fine carriera di fare il dirigente sportivo – prosegue -. E’ un ragazzo bravo, preparato e ha risposto subito di si quando l’ho coinvolto. Non ha ancora il tesserino e quindi Peppe Liguori, oltre a fargli da spalla e consigliere con la sua esperienza, formalmente sarà lui a prendere l’incarico momentaneamente. Poi stiamo cercando uno scout che ci segnali giocatori interessanti. Faremo una squadra 6 italiani e sei stranieri».

Padrito è felice: «Grazie per la fiducia ad Alessandro, è un onore per me stare qui. Il coach dovrà essere uno che viene volentieri e lavorerà per far crescere la squadra durante l’anno. La squadra dovrà avere una forte indentità. Se resta qualcuno della scorsa stagione? Questo è possibile ma lo decideremo con il coach». Pancotto dunque tornerebbe a fare il senior assistent ma è possibile che esca dal contratto con Napoli. «E’ bellissimo tornare a lavorare nel basket nella mia città – dice Liguori – spero possa essere una felice collaborazione».