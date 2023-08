Mercoledì mattina Marcello Carli sarà a Milano per presenziare agli ultimi due giorni di compravendita prima del gong. Una mossa strategica quanto necessaria, che apre la prospettiva a qualche colpo in extremis (ma anche a qualche cessione eccellente) qualora se ne presentasse l'occasione. Non a caso la delegazione giallorossa sarà folta. Con il direttore tecnico saliranno sull'aereo il suo braccio destro e responsabile scouting Andrea Innocenti e il vice presidente Diego Palermo in rappresentanza della proprietà. Il segretario generale Antonino Trotta resterà invece in sede per preparare eventuali documentazioni, visto che ormai con la trasmissione telematica non è più obbligatorio trovarsi nello stesso posto per sottoscrivere un contratto.

APPROFONDIMENTI Giugliano-Sorrento, Fusco sogna il debutto in serie C: «Dimostreremo di essere squadra» Avellino scantenato sul mercato: arrivano Gori e Armellino Calciomercato Giugliano, De Sena e Bernardotto per completare l'organico

Carli sa bene che esserci è fondamentale, perché da un semplice incrocio o saluto con un vecchio amico può nascere una trattativa o da qualche frase scambiata anche per circostanza, può scaturire un'opportunità da cogliere al volo. Sfruttando rapporti e relazioni, magari anche con qualcuno a cui senza vederlo non penseresti e invece incontrandolo può farti venire un'idea, accendendo una lampadina che diversamente rimarrebbe spenta. In teoria il Benevento sarebbe a posto così, soprattutto se si guarda alle coppie per ciascun ruolo che si erano prefissi Carli e Andreoletti.

ln realtà la società non si tirerebbe indietro rispetto a una ghiotta chance che gli si dovesse prospettare, ma bisogna sempre far in modo che qualcosa accada, in pratica contribuire a propiziarla. E allora quale miglior pretesto di una spedizione meneghina dove potersi confrontare con dirigenti, addetti ai lavori, procuratori e direttori sportivi? La speranza è anche quella di riuscire a piazzare i pezzi pregiati Acampora e Tello, facendoli uscire dietro corrispettivo, incassando una cifra ragionevole, pari o di poco inferiore al loro valore di mercato. Si tratta dei due calciatori per i quali il Benevento non è disposto a fare sconti, ma al massimo a trovare un piccolo compromesso. Per Acampora dal milione iniziale si può scendere fino a 750mila euro, per Tello dai 700mila iniziali a non meno di 600mila. Nel momento in cui non si dovesse verificare l'addio, entrambi resterebbero in maglia giallorossa perlomeno fino a gennaio. La società li metterebbe comunque a disposizione di Andreoletti, poi toccherebbe all'allenatore valutarli di volta in volta e decidere se utilizzarli o meno. Il tecnico ovviamente terrà conto non solo del dato sportivo, ma anche di quello comportamentale, in termini di applicazione, voglia, concentrazione e interazione con il resto dei compagni. Se non dovessero allinearsi a dovere, c'è il rischio concreto che passino mesi tra panchina e soprattutto tribuna, ai margini del gruppo e non sarebbe poi tanto facile per loro ritrovare estimatori dopo un così lungo periodo di astinenza dal calcio giocato. La soluzione migliore per entrambe le parti sarebbe quella della cessione, ma è evidente che il club sannita intenda monetizzare, per questo non sta attuando deroghe alla linea dura.

Oggi intanto, alle 17, presso il campo «Meomartini» al Rione Libertà, nel cuore pulsante della torcida giallorossa, il Benevento affronta il Picerno nell'ultima amichevole prima dell'avvio di stagione. La sfida sarà a porte chiuse ma questo non dovrebbe impedire a curiosi e appassionati di potervi assistere, considerato che l'impianto è scoperto di teloni sulle inferriate sia da via Napoli che da piazzale Caduti di Cefalonia. Previsti la conferma di Agnello nel ruolo di play e il rientro di Karic.