Con un Glik in più, il Benevento a Parma deve assolutamente cercare di raddrizzare una stagione che ha preso nuovamente una brutta piega. Dopo tanto lavoro, è bastata una partita storta per sgretolare le certezze di un gruppo che continua a vedere materializzarsi gli spettri del passato e che non sembra essersi ancora scrollato di dosso quelle fragilità che ne hanno contraddistinto il cammino negli ultimi due anni. Cannavaro ha vinto una sola volta su 9 e non è un caso se in campo, nell'unica vittoria, ci fosse proprio il polacco. Che ieri prima di pranzo è sbarcato in Italia e poi è stato subito accolto da emissari giallorossi e condotto nel Sannio per una seduta di allenamento personalizzata, considerato che il resto della ciurma si era allenata in mattinata. Società e allenatore non vogliono perdere tempo: considerate anche le non perfette condizioni di Leverbe (vittima di un risentimento all'adduttore), Kamillone scenderà in campo dal primo minuto. Ancora da valutare se in una difesa a tre con Pastina o in una a quattro in tandem con Capellini. Il gigante di Jastrzebie-Zdrój è uno che sa come dosare le energie nel corso delle partite e nonostante ne abbia disputate 4 in 12 giorni, è pronto e disposto anche a sobbarcarsene 5 in 16. Alla fine deciderà Cannavaro, ma con Leverbe quasi out (neppure ieri il francese si è allenato col gruppo), scendere in campo contro il Parma con un tandem centrale composto dai giovanissimi Capellini e Pastina potrebbe essere un azzardo. E questo non è certo il momento in cui il Benevento si può accollare un rischio del genere. Più logico pensare al ritorno di Glik sin dall'inizio con uno o due compagni accanto, e a un centrocampo sempre folto con il solo Forte di punta e uno tra Farias e Tello in appoggio, considerata pure la scontata assenza di La Gumina, anche lui alle prese con un problema all'adduttore che lo ha costretto a sottoporsi ad esami strumentali.



Questa mattina è in programma la rifinitura all'Imbriani, prima della partenza in treno dalla stazione di Napoli Afragola fino a Reggio Emilia. Da lì col bus societario la squadra proseguirà fino a Parma, dove pernotterà in un hotel del centro (il De la Ville). Nella seduta di ieri i calciatori impiegati domenica scorsa col Palermo hanno svolto esercizi di prevenzione in palestra, possesso palla e lavoro tecnico sul campo. Attività fisica e tiri in porta per chi non ha giocato. Cannavaro sta pensando di apportare novità allo scacchiere anche in ragione del fatto che quelli che non hanno riposato fino ad adesso stiano pagando la stanchezza. A centrocampo le principale incognite, con Schiattarella che può tornare in campo dal primo minuto al posto di Viviani. Karic è sicuro del posto, poi ballottaggio aperto Improta-Acampora. Occhio alla sorpresa El Kaouakibi, il marocchino è in rampa di lancio, così come Tello, che può tornare tra i titolari. C'è la possibilità di tornare a vedere due rifinitori alle spalle dell'unica punta, ma solo nel caso si giocasse di nuovo a quattro dietro. Stanno facendo progressi Ciano e Veseli, con l'albanese che se non sarà pronto per il Cittadella, verrà di certo convocato per Modena. Quanto all'ex Frosinone, ha già ripreso a correre e presto comincerà a lavorare pure con il pallone.

Nel frattempo, la Lega di Serie B, ha reso note date e orari delle gare dalla prima alla sesta giornata di ritorno. Per il Benevento, dopo la lunga sosta natalizia, la prima sfida del 2023 è in programma a Cosenza domenica 15 gennaio alle 16.15. Al Ciro Vigorito sabato 21 gennaio è in programma Benevento-Genoa alle 14, mentre domenica 29 gennaio alle 16.15 è prevista la trasferta allo Stirpe di Frosinone. Sabato 4 febbraio si torna in casa per Benevento-Venezia (ore 14), mentre l'11 febbraio, sempre di sabato, i giallorossi saranno di scena a Cagliari (sempre alle 14) e infine il 18 febbraio, alla stessa ora, nell'impianto di contrada Santa Colomba farà capolino il Brescia.



Intanto, prosegue a buon ritmo la prevendita per il settore ospiti del Tardini in occasione della sfida di domani a Parma. Sono all'incirca 150 i tifosi giallorossi che hanno acquistato il tagliando al prezzo di 15 euro inclusi diritti, mentre il costo per gli Under 14 è di soli 5 euro. Lo stop alle emissioni scatterà oggi alle 19, mentre rimarrà aperta la prevendita per Benevento-Cittadella di domenica.