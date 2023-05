Ultima chiamata per il Benevento che anche in caso di sconfitta non sarebbe aritmeticamente in C. Ma è evidente che, pure in caso di pareggio, i giallorossi dovrebbero cominciare a prepararsi al peggio. L'inferno è lì ad un passo, ma una vittoria rilancerebbe le quotazioni della formazione di Agostinelli che insegue ancora la prima affermazione da allenatore giallorosso.

La sfida col Parma sarà durissima per tutta una serie di ragioni, a cominciare dal fatto che i ducali sono quinti in classifica a due punti dal quarto posto (che gli permetterebbe di evitare il turno preliminare dei playoff), si sono imposti in tre delle ultime quattro gare, hanno tutti gli uomini a disposizione e stanno attraversando un grande periodo di forma. Il Benevento dal canto suo è a digiuno da 9 gare e da tre mesi (l'ultima volta col Brescia era il 2 febbraio): è da tempo in crisi gioco e di risultati anche se a Palermo ha mostrato qualche segnale di risveglio. Ancora troppo poco tuttavia per poter parlare di una svolta che in questo momento è ciò che tutti i tifosi si augurano. Alcuni sono già rassegnati, ma molti ci credono ancora. L'appuntamento con i tre punti tuttavia non può più essere rinviato. O si vince oppure sarà meglio cominciare a pensare a cosa fare l'anno prossimo, perché se adesso serve un miracolo, non battendo il Parma occorrerebbe un vero e proprio terremoto per restare in cadetteria.

Agostinelli per l'occasione ha intenzione di replicare l'assetto schierato in Sicilia, ovvero il 3-5-2 che prevede due attaccanti leggeri che non diano punti di riferimento alla retroguardia avversaria. Due le novità di formazione rispetto a nove giorni fa. Una sulla sulle corsie laterali, con Letizia preferito a Improta come esterno destro, l'altra in mediana, mentre non sarà riconfermato Viviani nel ruolo di interno destro. La novità dell'ultimo secondo però è che dopo le prove fatte in settimana, Agostinelli potrebbe non essere soddisfatto del colombiano, al quale non ha assegnato la casacca dei titolari nella rifinitura di ieri.

Casacca che è finita invece sulle spalle di Improta, che quindi, pur perdendo il posto di laterale, verrebbe recuperato da intermedio. Per il resto tutto rimarrà uguale. Con Manfredini che ha recuperato dal fastidio al polpaccio titolare tra i pali (Paleari avrebbe stretto i denti in caso di forfait del compagno, ma non è al top), il trio Veseli-Glik-Tosca in difesa, Foulon stantuffo mancino. A centrocampo Schiattarella a dirigere le operazioni, con Acampora ad agire da mezzala sinistra. In attacco ancora una volta il tandem di fantasisti Ciano-Farias. Non ci sarà un vero e proprio falso nueve, bensì due punte brevilinee e scattanti che giostreranno sul fronte offensivo alternatosi tra dentro e fuori l'area di rigore. Sta decisamente meglio anche Lorenzo Carfora, che è convocato ma ovviamente non partirà da titolare. Ancora una volta esclusi Simy e La Gumina per scelta tecnica.



Convocato come terzo portiere il Primavera Manuel Esposito, mentre il baby prodigio Nunziante, col fatto che Manfredini e Paleari si sono prontamente rimessi, è stato lasciato libero di raggiungere questa mattina il ritiro di Novarello per gli impegni con la nazionale italiana Under 16 che partirà tra due giorni alla volta del Portogallo per prendere parte al prestigioso torneo "Uefa Development". Gli azzurrini di Zoratto affronteranno in serie Svezia, Belgio e Portogallo nel girone eliminatorio e se qualificati nei primi due posti avranno accesso alle semifinali. Ieri la squadra dopo la rifinitura pomeridiana si è trasferita col bus societario nel ritiro dell'hotel "Europa-Villa Il Sogno" di Venticano, dove è stata raggiunta dal presidente Oreste Vigorito. I tifosi sono pronti a fare la propria parte e a supportare in maniera adeguata i giallorossi. Venduti oltre un migliaio di tagliandi con Tribuna Superiore Coperta e Tribuna Inferiore esaurite, stesso discorso per la Curva Sud Superiore. Rimangono pochi tagliandi di Tribuna Superiore Scoperta sinistra (anche la destra è sold-out) e di Distinti Superiori,