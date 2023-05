Arrivano ulteriori conferme dalle prove generali effettuate ieri: Agostinelli si prepara a varare la difesa a quattro dal primo minuto. Il tecnico non ha ancora scelto tutti gli interpreti ma è orientato a insistere su un sistema che preveda il centrocampo a tre e un tridente offensivo molto elastico, che possa essere in grado di sistemarsi nei modi più disparati. Da un 4-3-2-1 a un 4-3-3 in linea passando per un 4-3-1-2, con gli uomini avanzati che possono interscambiarsi senza dare necessariamente un punto di riferimento agli avversari.

La principale certezza finora è che a sostituire lo squalificato Glik sarà Maxime Leverbe, visto che l'allenatore sta adoperando Veseli da terzino (alternandolo con Letizia) e non da centrale. Pertanto in mezzo ci dovrebbe essere proprio il tandem Leverbe-Tosca con ballottaggio tra Veseli e Letizia sulla destra e Foulon a sinistra. A centrocampo non dovrebbero esserci dubbi sull'impiego di Schiattarella e Acampora. Da decidere la mezzala destra con Karic favorito su Improta, le cui quotazioni sono in netto calo.

Resta da capire pure chi sarà il terzo elemento sul fronte offensivo in aggiunta a Ciano e Farias. Stando alle valutazioni in corso e alla disposizione immaginata sul campo, se la giocano Carfora, Pettinari e Tello. Il 17enne di Barra contro il Parma non è stato particolarmente brillante, ha avuto difficoltà a districarsi tra le linee, subendo non poco la fisicità degli avversari. Pettinari è in fase involutiva da settimane e dopo un avvio promettente, dopo l'infortunio non è più tornato su livelli accettabili. Tello nelle ultime uscite è apparso svogliato e non molto incline alla battaglia. Da quel che si evince, il favorito sembra sia proprio il colombiano, che così sarebbe in grado di dare una mano pure in mediana nella fase di copertura. Con lui sarebbe una sorta di 4-3-2-1 con Ciano al suo fianco sulla linea dei trequartisti e Farias a trotterellare da «falso nueve». Con Pettinari dall'inizio, Ciano e Farias agirebbero larghi rispettivamente a destra e a sinistra per una sorta di 4-3-3 mentre con Carfora, quest'ultimo fungerebbe da seconda punta con Ciano rifinitore. Le soluzioni sono molteplici e svariate, e Agostinelli indicherà la strada definitiva solo nella rifinitura in programma questa mattina all'antistadio «Imbriani», prima della partenza per Cittadella fissata in treno da Napoli con il Frecciarossa diretto a Padova. Prima però la squadra si recherà a pranzo a Venticano presso l'hotel «Europa - Villa Il Sogno». Per quel che riguarda il pacchetto arretrato, le gerarchie sono, almeno all'apparenza, più consolidate, con l'unico dubbio legato al testa a testa tra Letizia e Veseli, con il capitano che ha un'incollatura di vantaggio rispetto all'albanese, non fosse altro perché il Benevento sarà costretto a giocare una gara d'attacco.

Restano ancora ai margini del gruppo Pastina, Simy e La Gumina, fuori dal progetto tecnico e ai quali viene garantito di allenarsi con i compagni, ma quando poi si tratta di fare prove per la partita non vengono presi in considerazione da Agostinelli. Oltre a costoro e allo squalificato Glik, gli unici assenti saranno il terzo portiere Lucatelli (fermo per uno stiramento al muscolo ileopsoas) e il lungodegente Capellini, reduce dall'intervento di ernia dello sportivo. Il tecnico non terrà neanche oggi la conferenza (non ha mai fatto la pre-gara da quando è arrivato) per un precisa scelta della società. Nel frattempo i tifosi sono, ancora una volta, gli ultimi ad arrendersi: la prevendita per il settore ospiti del match di domani contro il Cittadella procede a gonfie vele, al netto della lunghezza della trasferta. Sono già 120 i tagliandi acquistati dai supporters giallorossi che avranno tempo fino alle 19 di questa sera per ingrossare le fila.

Al «Tombolato» fischia Juan Luca Sacchi di Macerata, con cui il Benevento ha 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultima è quella interna contro il Venezia con Cannavaro in panchina. Assistenti Bottegoni e Fontemurato, quarto uomo Sfira, al Var Nasca e Miele.