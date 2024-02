Allegri oltre l’Inter. «Loro fanno cose straordinarie, noi il nostro percorso. Out Vlahovic, dubbio Yildiz-Chiesa»

Tre punti contro l’Udinese per cancellare il pareggio contro l’Empoli e la sconfitta a San Siro nelle ultime due gare, e rimanere in scia a un’Inter inarrestabile. Max Allegri - a un passo dal record in panchina di Lippi - aspetta risposte da un gruppo orfano di Danilo e Vlahovic, ma deciso al riscatto. «Domani ritrovare la vittoria perché nelle ultime due abbiamo fatto un punto. Serve rispetto per l'Udinese, una squadra fisica e con buoni giocatori come Lucca, che è cresciuto moltissimo. Non sarà facile»

La conferenza di Allegri alla vigilia di Juventus-Udinese

FUTURO E RECORD «Vediamo di finire bene la stagione, poi ho ancora un anno di contratto e dipendiamo sempre dai risultati noi.

Sono soddisfatto, domani raggiungo Marcello Lippi che ha fatto la storia del calcio italiano e della Juventus, ma passa tutto in secondo piano tutto, anche il mio record, servirà una buona partita».

FORMAZIONE «Vlahovic dovrebbe essere a disposizione la prossima settimana con il Verona. Yildiz, Milik e Chiesa stanno bene. Salirà con noi Cerri dalla Next Gen. Domani mattina decido chi gioca tra Yildiz-Chiesa. Alcaraz non è ancora pronto dall’inizio»

INTER FAVORITA «Loro sono favoriti, non dovevamo aspettare la partita con la Roma per saperlo. Noi abbiamo fatto 53 punti e tornare alla vittoria domani è importante, perché ci allontaniamo dal 5° posto. Loro stanno facendo cose straordinarie, noi stiamo facendo il nostro percorso. L’Inter nel 2024 ha fatto 7 partite e vinte tutte, sta facendo cose straordinarie, noi facciamo un passo per volta. La sconfitta contro l’Inter non taglia le gambe, anzi ci motiva ancora di più. Nessun rimpianto a San Siro, in questo momento in testa al campionato c’è la squadra più forte».